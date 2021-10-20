В суд направлено обвинение против украинца, писавшего антиукраинские статьи по заказу российского информагентства

Гражданина Украины будут заочно судить за распространение в СМИ российской пропаганды с призывами к изменению границ территории Украины, а также разжигание вражды между жителями разных регионов Украины, сообщается на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"Обвиняемый по заказу руководителя интернет-ресурса "РИА Новости-Украина", который, в свою очередь, получал заказы от представителей РФ, за денежное вознаграждение писал пропагандистские статьи антиукраинского направления. В дальнейшем публикации размещались на указанном ресурсе. Согласно выводам судебно-лингвистических семантико-текстуальных экспертиз, в публикациях обвиняемого содержатся высказывания по изменению границ территории, границы Украины, в форме призывов, лозунгов, агитации с целью воссоединения с Россией. Часть украинской территории - Автономная Республика Крым в тексте статей рассматривается, как субъект Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, обвиняемый во время выступлений в СМИ разжигал вражду и недоверие между жителями разных регионов Украины, что также подтверждается заключением психолого-лингвистической экспертизы, говорится в сообщении.

"Распространение указанных материалов среди общества было частью политики государства-оккупанта по осуществлению подрывной деятельности против Украины в ущерб государственной и информационной безопасности Украины", - подчеркивают в прокуратуре.

Обвиняемому инкриминируется ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершено повторно по предварительному сговору лиц, сопряженное с разжиганием национальной вражды).