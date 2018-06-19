Сексистская реклама господствует в украинском информпространстве - уполномоченный Кабмина по гендерной политике

Уполномоченный Кабинета министров Украины по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко отмечает необходимость создания механизмов для реагирования на сексистскую рекламу.

"Необходимы механизмы реагирования на факты дискриминации, в частности на сексистскую рекламу, которая, к сожалению, господствует в информационном пространстве страны", - сказала она в ходе ХIV Украинского муниципального форума во вторник в Киеве.

Кроме того, как пример гендерно ориентированной деятельности местных органов власти Е.Левченко назвала оценку необходимости создания учреждений социального направления, развитие инфраструктуры в контексте объединения семейных обязанностей женщин и мужчин, присоединение к Европейской партии равенства женщин и мужчин.