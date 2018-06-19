У здания Рады митингуют шахтеры, "афганцы" и силовики, не обошлось без стычек

До двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры пикетируют во вторник на площади Конституции у Верховной Рады с требованиями сохранения своих льгот.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", митингующие под Верховной Радой прорвались ближе к зданию парламента, снеся ограждения, в настоящее время несколько сотен митингующих столпились у входа в парламент.

По информации полиции коммуникации, в настоящее время пока никого не задерживали, сотрудники полиции пытаются не допустить каких-либо противоправных действий.

В то же время, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на ступеньках, ведущих к зданию парламента, в настоящее время происходят стычки, полиция применяет спецсредства, митингующие бросают в сторону полиции бутылки.

Митингующие выкрикивают "Ганьба!", свистят.

В настоящее время к митингующим вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Как передает корреспондент агентства, минимум один полицейский пострадал.

В пресс-службе столичной полиции пока нет информации о пострадавших или задержанных.

Подъезды в здании Верховной Рады, где во вторник утром проходит пленарное заседание, закрыты на вход и выход. Правоохранители удерживают кордон непосредственно у стен здания парламента, препятствуя попыткам митингующих подойти к зданию парламента.

Также комендатура парламента усилила охрану входов с внутренней стороны.

Митингующие требуют отменить монетизацию льгот, выделить более 6 млрд грн на развитие шахтерской отрасли, увеличить размер компенсационных выплат. Представители шахтёрской отрасли также требуют возвращения долга по зарплатам.

Переговорная группа с представителями от каждой митингующей организации находится в здании парламента.

Ранее во вторник сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, выступая с трибуны парламента на пленарном заседании, заявил, что на всех более 300 государственных шахтах существует задолженность по заработной плате перед горняками.

"Кроме того, ни копейки не потрачено на техническое переоснащение (шахт – ИФ), а это безопасность людей, добыча угля, и его цена", - сказал народный депутат.