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20:44 23.02.2021

Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

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Под офисом президента в Киеве начались стычки протестующих против приговора Стерненко с правоохранителями, распылили слезоточивый газ

Возле здания Офиса президента в Киеве, где проходит акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко, начались стычки протестующих с правоохранителями, в ходе которых распылили слезоточивый газ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию в поддержу Стерненко во вторник вечером собралось более тысячи протестующих.

Участники акции пытаются прорвать кордоны правоохранителей, выстроившиеся на подступах к зданию Офиса президента Украины на ул. Банковой в Киеве.

Некоторые протестующие распыляют в сторону правоохранителей слезоточивый газ из баллончиков.

Среди правоохранителей, возможно, есть пострадавшие: митингующие выхватили одного из них из оцепления, силой сняли защитное обмундирование, включая бронежилет. После этого со стороны протестующих в правоохранителей полетели петарды.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, правоохранители усилили меры безопасности у Офиса президента.

"На месте дежурят полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины. У Офиса президента проходит акция. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка привлечены представители структурных подразделений столичной полиции, в том числе взрывотехники и работники полиции диалога. Правоохранители в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями законодательства немедленно реагируют на все провокации", - говорится в сообщении.

Также правоохранители призвали организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и не нарушать общественный порядок.

Теги: #киев #стычки #акция #стерненко
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