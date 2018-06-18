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17:01 18.06.2018

Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину книги российского писателя Сахарова "Темный"

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Госкомтелерадио запретило ввоз в Украину книги российского писателя Сахарова "Темный"

 Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в страну книги российского писателя Василия Сахарова "Темный".

"Госкомтелерадио своим приказом аннулировало ранее выданное разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова "Темный" в количестве 2000 экземпляров", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Отмечается, что основанием для аннулирования разрешения стал факт внесения Министерством культуры Украины автора произведения - гражданина России В.Сахарова - в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"Как выяснилось, писатель Сахаров является активным участником российской оккупации Крыма и военных действий на востоке Украины на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований", - подчеркивают в ведомстве.

Согласно сообщению, предоставляя разрешение ООО "Дресс Шоу" на ввоз книги В.Сахарова "Темный", эксперты не обнаружили в содержании издания признаков несоответствий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, однако на личность автора обратили внимание общественные активисты.

"Мониторинг в открытых источниках деятельности "писателя" и обращения Госкомтелерадио в СБУ подтвердили догадку общественных активистов: В.Сахаров - участник пророссийских незаконных вооруженных формирований, который воевал против Украины и ее государственной независимости", - утверждают в Госкомтелерадио.

На данный момент в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 53 издания. Ранее Госкомтелерадио отменило запрет на ввоз в Украину книги российского библеиста Андрея Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век".

Теги: #книга #госкомтелерадио #запрет_рф
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