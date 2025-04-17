Кількість постраждалих через нічні ворожі обстріли Ізюму зросла до шести

Фото: Харківська ОВА

Станом на ранок четверга відомо про 6 постраждалих через нічний російський ракетний удар по Ізюму, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Пошкоджено 6 приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало 6 осіб: 36-річний чоловік, 32-річна жінка, 7-річна дитина, 55-річна жінка, 25-річна жінка та 32-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у ніч проти четверга ЗС РФ також ударили по Ізюму БпЛА типу "Шахед". Через це виникла пожежа (горіло три приватних будинки загальною площею 600 м.кв). У 66-річної жінки гостра реакція на стрес.

Крім того, у середу ввечері в Осколі через вороже влучання у легковий автомобіль постраждало 10 осіб.