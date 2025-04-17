Інтерфакс-Україна
Події
08:50 17.04.2025

Кількість постраждалих через нічні ворожі обстріли Ізюму зросла до шести

1 хв читати
Кількість постраждалих через нічні ворожі обстріли Ізюму зросла до шести
Фото: Харківська ОВА

Станом на ранок четверга відомо про 6 постраждалих через нічний російський ракетний удар по Ізюму, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Пошкоджено 6 приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждало 6 осіб: 36-річний чоловік, 32-річна жінка, 7-річна дитина, 55-річна жінка, 25-річна жінка та 32-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у ніч проти четверга ЗС РФ також ударили по Ізюму БпЛА типу "Шахед". Через це виникла пожежа (горіло три приватних будинки загальною площею 600 м.кв). У 66-річної жінки гостра реакція на стрес.

Крім того, у середу ввечері в Осколі через вороже влучання у легковий автомобіль постраждало 10 осіб.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 17.04.2025
Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 15 людей та одна загинула – Прокудін

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 15 людей та одна загинула – Прокудін

07:49 17.04.2025
Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні – ОВА

Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні – ОВА

07:10 17.04.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений – ОВА

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений – ОВА

05:41 17.04.2025
Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

22:30 16.04.2025
Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

10:38 16.04.2025
Ворог поранив 5 жителів Донеччини 15 квітня - ОВА

Ворог поранив 5 жителів Донеччини 15 квітня - ОВА

08:32 16.04.2025
Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

08:00 16.04.2025
70-річна херсонка отримала вибухову травму

70-річна херсонка отримала вибухову травму

07:40 16.04.2025
На Дніпропетровщині сили ППО збили 7 безпілотників, є двоє постраждалих

На Дніпропетровщині сили ППО збили 7 безпілотників, є двоє постраждалих

07:13 16.04.2025
Упродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 173 од. автотехніки - Генштаб

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

ОСТАННЄ

Росіяни скинули вибухівку з дрону на авто "швидкої", є постраждалі – ОВА

Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 173 од. автотехніки - Генштаб

До 30 зросла кількість постраждалих в Дніпрі, серед них п'ятеро дітей

Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг до Трускавця

17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща є ключовим партнером для великих держав Європи, вважає Туск

Під удар ворожого дрону потрапив мешканець Інженерного на Херсонщині - ОВА

На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА