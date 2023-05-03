Економіка

17:58 03.05.2023

FCA пропонує спростити правила лістингу у Великій Британії

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Управління з контролю за дотриманням норм поведінки на фінансових ринках (Financial Conduct Authority, FCA) Великої Британії пропонує спростити правила лістингу на біржах країни, йдеться на сайті регулятора.

Пропоновані зміни спрямовані на розширення кола емітентів і стимулювання конкуренції. Зокрема, FCA пропонує замінити стандартний і преміальний лістинги на єдину категорію для акцій комерційних компаній, що серед іншого полегшить допуск до торгів акцій різних класів.

Регулятор виступив з такою ініціативою на тлі зростання кількості великих компаній, які планують піти з Лондонської фондової біржі (LSE) у США або розглядають таку можливість, зазначає MarketWatch.

FCA також заявило, що хоче відкритої дискусії про те, як зміниться апетит до ризику, якщо лістинг буде заснований на розкритті інформації та співпраці, а не регуляторних правилах.

"Реформи, які ми пропонуємо, значною мірою перебалансують регуляторний тягар на благо емітентів та інвесторів, які бажають диктувати власні умови співпраці та апетит до ризику", - заявив голова управління Ніхіл Ратхі.

Лістингова робота проводиться в рамках трирічної стратегії регулятора, націленої, зокрема, на зміцнення позицій британських бізнес-ринків.

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