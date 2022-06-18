Кабмін України ініціює санкції проти "Роснафтогазу" та "Татойла"

Уряд України пропонує Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) запровадити санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих із нею підприємств, зокрема й компанії "Татойл", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава прозорим і законним способом працює над тим, щоб конфіскувати всі активи, пов'язані з державою-агресором", – написав він у суботу в телеграмі за підсумками схвалених урядом рішень.

Засноване на початку 2019 року ТОВ "Татойл" (Київ) у 2020 році скоротило виручку на 43,8% - до 1 млрд 817,33 млн грн, а його чистий збиток зріс майже більш ніж у 14 разів - до 14,91 млн грн.

Дев'ять місяців минулого року компанія, яка займалася постачанням нафтопродуктів, завершила з чистим прибутком 5,45 млн грн при виручці 925,35 млн грн.

У держреєстрі бенефіціаром компанії вказано Тетяну Тесовську.