Цена предложения квартир на вторичном рынке Украины выросла на 9,6% за октябрь-ноябрь 2021г - исследование

Средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины за октябрь-ноябрь 2021 года, выросла на 9,6% - до $988/кв. м с $901/кв. м.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) совместно с Геоинформационным порталом "Увекон".

"В целом по Украине цены на однокомнатные квартиры увеличились в среднем на 5,3% (с $951 до $1001/кв. м), двухкомнатных - на 7,3% (с $860 до $923/кв. м), на трехкомнатные - на 10,2% (с $879 до $968/кв. м), четырехкомнатных - на 12,8% (с $1227 до $1308/кв. м)", - сообщил генеральный директор группы компаний "Увекон" Владимир Шалаев.

В областных центрах наблюдался аналогичный тренд: за октябрь-ноябрь по сравнению с сентябрем средняя стоимость квартир на вторичном рынке возросла на 8,7% - с $1123 до $1223/кв. м.

Однокомнатные квартиры подорожали в среднем на 4,4%: с $1073 до $1120/кв. м, двукомнатные - на 5,4%: с $1057 до $1114/кв. м, трехкомнатные - на 11, 5%: с $1088 до $1212/кв. м, четырехкомнатные - на 10,2%: с $1591 до $1752/кв. м.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Киеве, где стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября средняя стоимость 1 кв. м жилья превысила отметку в $2100.

В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было таким стремительным.

В Днепре цены на вторичное жилье заоктябрь-ноябрь выросли на 4,1%, во Львове – на 5,3%, в Одессе – 2,1%, Харькове – 4,7%.

Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий – 0,1%, Черновцы – 0,2%).

Поскольку высокие темпы роста цен зафиксированы только в Киеве, это может свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир.

"Темпы роста цен на вторичном рынке жилья во всех регионах Украины, кроме Киева, были ниже прибыли от альтернативных источников инвестиций, таких как покупка облигаций внутреннего государственного займа и размер % по банковским депозитам", - отметил Шалаев.

Эксперт считает, что на нынешнем этапе у населения и бизнеса появилась альтернатива для инвестиций, доход от которых будет покрывать инвестиционные риски.

"Ликвидность инвестиций в облигации и депозиты выше вложения средств в жилье. Поэтому количество желающих покупать жилье как инвестицию в сложившихся экономических условиях становится все меньше”, - подчеркнул он.

В то же время, как указал руководитель "Увекона", желающих продать свои квартиры на пике цен становится все больше.

"Будущая ценовая динамика на жилищном рынке будет зависеть от экономической и политической ситуации в Украине. Ввиду существующих рисков можно прогнозировать стабилизацию цен на рынке жилья Украины", - резюмировал Шалаев.

В свою очередь, президент АСНУ Юрий Пита, комментируя результаты исследования, отметил, что рост цен выставленных на продажу квартир не является достаточно обоснованным.

Он напомнил, что с января по сентябрь 2021 реальная стоимость жилья на вторичном рынке в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 15-17% и достигла максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу.

"Сейчас цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10-12% ниже стоимости заявленной продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит" к прибыли, либо ждать лучших времен, когда доходы граждан существенно возрастут и, соответственно, увеличится спроса", - считает эксперт.

Увеличение стоимости жилья на вторичном рынке, по мнению специалиста, объясняется "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Однако, как отметил Пита, одной из причин роста квадратных метров на первичном рынке является увеличение себестоимости строительства. Он также не исключил, что завышенная цена предложения квартир стала следствием недостаточно корректной работы модуля оценки объектов недвижимости Фонда госимущества Украины, информация в который поступает от оценщиков, публичных источников и нотариусов.

"В отличие от первоначального рынка, фактор себестоимости квартиры вообще не является критерием оценки реальной стоимости жилья. Поэтому "подтягивание" цен к первичному рынку всегда должно опираться на реальный спрос. В то же время некорректная оценка объекта, выставленного на продажу, может вводить в заблуждение как продавцов, так и покупателей”, - подчеркнул он.

По его мнению, в ближайшие три-четыре месяца подавляющее большинство продавцов будет вынуждено снизить стоимость выставленных на продажу домов.

“Спрос на вторичном рынке существенно ограничен. Соответственно покупатели будут искать квартиры, учитывая не только чисто технические характеристики объекта, но в большей степени их стоимость. Люди будут искать жилье по "подъемной" для них цене или будут вынуждены отложить покупку на неопределенный срок", - сказал Пита.

Эксперт напомнил, что на вторичном рынке жилья в течение 2021 года не было каких-либо признаков ажиотажа или ограниченного предложения, которые теоретически могли бы повлиять на рост стоимости квартир. К тому же, рассказал он, рынок живет по условиям покупателя, количество которых за последние несколько месяцев сократилось более чем на 20%.

"Уменьшенное количество потенциальных покупателей, ограниченные финансовые возможности подавляющего большинства граждан, недостаточно активная ипотека как потенциально весомый источник наполнения спроса в ближайшие месяцы могут сравнить заявленные продавцами цены к ценам реальных сделок", - подытожил Пита.

В ходе исследования было проанализировано 260 тыс. выставленных на продажу квартир общей площадью 1 млн 670 тыс. кв. м.

Созданная в 1992 году "Увекон" - сетевая группа оценочных и консалтинговых компаний. Информационное обеспечение оценки происходит благодаря созданному в 2007 году Информационно-аналитическому центру исследований рынка недвижимости.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны.