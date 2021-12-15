Экономика

13:19 15.12.2021

Рада намерена усилить ответственность за незаконное строительство - Шуляк

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Рада намерена усилить ответственность за незаконное строительство - Шуляк

Принятый парламентом в среду в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности предлагает привлекать нарушителей за незаконное строительство к уголовной ответственности, рассказала его соавтор, народный депутат, лидер партии "Слуга Народа" и председатель координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

"Без этого законопроекта реформа градострительной отрасли не состоится как таковая, ведь он об ответственности за нарушение. Это заключительный и важный аспект реализации реформы, в ходе которой мы стараемся навсегда исключить такие понятия, как ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – ИФ), чиновники-взяточники, схемы в градостроительстве. Потому что все это истощило нашу страну и привело к нехватке адекватной инфраструктуры в городах, десяткам тысяч обманутых инвесторов в жилую недвижимость, разрушению объектов, незаконным застройкам, уничтожению историко-культурных памятников», - сказала Шуляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, законопроект ужесточает ответственность за незаконный захват земель историко-культурного назначения, за самовольное строительство, которое ведется с нарушением целевого назначения земельного участка.

Она сообщила, что за незаконное строительство, которое создало опасность или привело к тяжелым технологическим авариям или экологическим катастрофам, гибели или массовому заболеванию населения, законопроект предлагает наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Народный депутат обратила внимание на то, что законопроект №5877 также предусматривает временный арест объектов незаконного строительства.

"Мы понимаем, что эта норма дискуссионная, поэтому между первым и вторым чтением мы будем проводить широкие консультации и дорабатывать документ с юристами", - сказала Шуляк.

Теги: #недвижимость #ответственность #строительство
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