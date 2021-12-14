Экономика

14:34 14.12.2021

Гетманцев о налогообложении азартных игр: кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали

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Гетманцев о налогообложении азартных игр: кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали

Продажа лицензий на ведение азартных игр принесла в госбюджет с начала года 1,5 млрд грн при запланированных 7,4 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"1,5 млрд грн в бюджет поступило от лицензий. Мы (Верховная Рада - ИФ) затянула с законопроектом о ее (сферы азартных игр - ИФ) налогообложении. Он тоже на следующей неделе запланирован. Получается, в настоящее время лицензии получили все те, кто готов работать при любом налогообложении. То есть те, кто не собирался платить налог, например, на выигрыш", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они этого не скрывают, к слову. Хотя вопрос, где налоги по действующей системе, мы, конечно, им зададим", – добавил он.

При этом глава профильного комитета ожидает роста налоговых поступлений с 2023 года.

"Кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали. Думаю, на следующей неделе примем законопроект во втором чтении, и с нового года пойдут поступления", – указал парламентарий.

"Да, сейчас система глупо выписана. Игровые автоматы должны заплатить все, что они получили, а онлайн-казино – вообще ничего. Поэтому мы эту систему меняем", – пояснил Даниил Гетманцев.

Теги: #бюджет #гетманцев #азартные_игры
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