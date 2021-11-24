Украина может запретить компаниям экс-владельцев обанкротившихся банков участие в госзакупках – меморандум с МВФ

Украина намерена запретить экс-владельцам обанкротившихся банков участвовать в государственных закупках и приватизации до тех пор, пока они не примут меры для погашения своих долгов перед Фондом гарантирования вкладов физлиц, говорится в обнародованном в среду меморандуме Украины с МВФ.

"Мы определим конкретные меры, которые можно предпринять для прекращения ведения бизнеса между государством и бывшими владельцами обанкротившихся банков, пока последние не предпримут шаги по погашению своих долгов перед ФГВФЛ, например, запретив бывшим владельцам обанкротившихся банков, связанным с ними лицам и субъектам хозяйствования, которые они контролируют, в случае наличия юридически подтвержденных долгов перед ФГВФЛ, участвовать в процессах государственных закупок и приватизации", – отмечается в документе.

Согласно ему, Украина берет обязательство усилить работу по возвращению активов бывшими владельцами и связанными сторонами обанкротившихся банков, что снизит стоимость их банкротства для украинских налогоплательщиков.

"Мы признаем необходимость применения более комплексного подхода для открытия всех коммерческих и юридических возможностей для возврата активов обанкротившихся банков, а также для привлечения бывших собственников и руководителей этих банков к ответственности за нанесение убытков. Такой комплексный подход продемонстрирует решительную политическую настроенность, а также сформирует единое видение украинской стратегии возвращения активов и политических мер, которые устранят институциональные, правовые и координационные пробелы, препятствующие такому возвращению, с должным вниманием", – сказано в меморандуме.

Помимо того в нем берется обязательство "заботиться" над невозможностью вмешательства в работу по возвращению активов Приватбанка.

Новым структурным маяком определена подготовка комплексной стратегии возврата активов и плана мер, которые должны быть приняты и обнародованы Кабмином до конца февраля 2022 года.