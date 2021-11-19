Экономика

17:52 19.11.2021

"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

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"Нафтогаз" создает новый корпоративный центр на ул.Михайловской в Киеве

НАК "Нафтогаз Украины" формирует новый корпоративный центр, который будет размещаться на ул. Михайловской в Киеве, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

Как проинформировали в НАК, центр будет создан на основе эффективности, прозрачности, он обеспечит высокое качество управления и взаимодействия с внешними партнерами.

"Новый корпоративный центр станет олицетворением нашего подхода к работе в новых условиях. Высокая скорость, более высокая эффективность взаимодействия, лучше отлаженные процессы, открытость к новым идеям, готовность к построению новых бизнесов", - отметила директор по управлению персоналом и социальной политики "Нафтогаза" Елена Бойченко, слова которой приведены в пресс-релизе.

Новый центр станет площадкой для взаимодействия между предприятиями "Нафтогаза" и партнерами – инвесторами, медиа, экспертной средой.

Как отметила Бойченко, локация, в которой будет сформирован корпоративный центр НАК, соответствует новым подходам компании.

"Здание утилитарное, структурированное по принципу "open space", интерьер выдержан в современном и демократическом стиле", – дополнила Бойченко.

Согласно пресс-релизу, компания будет высвобождать старое административное здание на ул. Богдана Хмельницкого, которое находится в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

"Компания осознает историческое и архитектурное значение этого здания и сделает все необходимое для его реставрации и восстановления", – подчеркнули в НАК.

Теги: #нафтогаз #недвижимость #центр
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