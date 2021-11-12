Купившее "Электронмаш" "Лортен Груп" может быть SPV, у него до 60 дней на оплату – глава ФГИ

Малоизвестное ООО "Лортен Груп" (Киев), предложившее наивысшую цену в 970 млн грн за столичный "Электронмаш", может быть специально-созданным конечным покупателем предприятием (SPV) и как все другие участники внесло залог в 6,67 млн грн, который будет удержан в госбюджет в случае отказа от оплаты, заявил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

"Даже в менее рискованных юрисдикциях создаются SPV специально для инвестирования… В любом случае, все дают залог 10% от стартовой цены (66,741 млн грн – ИФ). На подписание договора у победителя есть 30 дней и еще 30 дней на оплату средств после подписания договора", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" после завершения аукциона.

Сенниченко напомнил, что в случае отказа победителя право приобрести объект получит предложившее на 1 коп. меньше ООО "Стрим Капитал" Владимира Телевича (его владельцем до конца октября этого года был бенефициар АО "Трускавецкурорт" Павел Якубенко – ИФ).

Он напомнил, что у ФГИ уже есть опыт продажи спиртзаводов, когда были случаи разгона цены участниками с последующих отказом рассчитаться, однако после уплаты залогов в бюджет объекты выставлялись снова и со второго или третьего раза все равно продавались, что позволило получить за 16 спиртзаводов 1,7 млрд грн.

"Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться", – добавил глава ФГИ, комментирую продажу единого имущественного комплекса "Электронмаша".

Он подчеркнул, что Фонд осуществил прозрачно все необходимые процедуры и раскрытия данных, результатом чего стало участие в аукционе сразу 22 компаний.

"Удалось дать сигнал рынку и участники рынка поверили, что приватизация честная", – отметил Сенниченко.

Отвечая на вопрос, почему в случае "Электронмаша" претендентов на аукционе было 22, а на конкурсе по приватизации "Большевика" в конце октября со стартовой ценой 1,39 млрд грн всего трое, глава ФГИ подчеркнул, что "Большевик" продавался в рамках большой приватизации с начальной ценой на уровне рыночной, а не балансовой, как у "Электронмаша". Он напомнил, что эту рыночную цену определял советник "KPMG Украина" с привлечением еще одной хорошо известной на рынке компании Cushman&Wakefield.

Сенниченко также сообщил, что после успешного аукциона "Электронмаша" сумма приватизационных продаж ФГИ в этом году превысила 5 млрд грн.

Как сообщалось, ООО "Лортен Груп" было зарегистрировано в мае 2018 года. Его уставный капитал составляет 100 грн. До 1 ноября этого года его учредителями на паритетных началах были Ольга Чубенко и Юрий Богомаз, являющиеся сейчас или бывшими ранее совладельцами и руководителями сотен компаний.

В тот же день ООО сменило основной вид деятельности с неспециализированной оптовой торговли на куплю-продажу собственного недвижимого имущества, а затем и юридический адрес – в центр столицы со спального ее района.

Как сообщалось, победитель получит недвижимость "Электронмаша", в частности корпуса завода, склады, котельные, столовую и базу отдыха на Черниговщине (с.Соколовка). Также в составе имущественного комплекса – земучасток сельхозназначения в Васильковской районе Киевской области (его площадь на согласовании с местным сельсоветом) и 32 транспортных средства (легковые, грузовые авто и спецтехника).

Имущественный комплекс в целом включает 110,7 тыс. кв. м недвижимости и более 200 тыс. кв. м участков.

Основная специализация предприятия в настоящее время – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, услуги токарной обработки метизделий.

За период с 2018 года по 30 июня 2021 года объем реализации ГП составил 92,4 млн грн, в том числе на экспорт – почти на 40 млн грн. В первом полугодии текущего года реализация составила 7,3 млн грн, чистый убыток – 2,4 млн грн.

Текущая кредиторская задолженность ГП "Электронмаш" на 30 июня составляет 94,5 тыс. грн, просроченная – 11,89 млн грн, в том числе по заработной плате – 5,4 млн грн.

Стоимость активов предприятия на эту же дату – 73,78 млн грн. В настоящее время на заводе работает 139 человек.

Условиями продажи предусмотрено, в частности, недопущение увольнения работников в течение шести месяцев с дня перехода собственности на единый имущественный комплекс предприятия, погашение в указанный период долгов по зарплате и перед бюджетом, просроченной кредиторской задолженности в размере, который сложится на день перехода собственности.

ГП "Электронмаш" (ранее – Государственное научно-производственное предприятие "Электронмаш") создано на базе завода электронных вычислительных и управляющих машин, который с 1965 года обеспечивал Советский Союз вычислительной техникой.

В последние годы выпускал, в частности, автоматические системы учета газа, системы коммерческого учета и оплаты за энергоресурсы и коммунальные услуги.

"В свое время завод был лидером по производству электронно-вычислительных машин, но сегодня от промышленного гиганта остались полупустые стены и заброшенная территория на окраине Киева", - отмечал глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.