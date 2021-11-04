"Укрцемент" планирует за год привести нормативную базу по цементу в соответствие европейским стандартам

Ассоциация "Укрцемент" планирует завершить приведение украинской нормативной базы цементной отрасли в соответствие европейским стандартам в течение года, сообщила исполнительный директор ассоциации Людмила Крипка.

"Сейчас мы работаем над расширением спектра классов цементов и подписали программу перехода на стандарты EN с нашими учеными. Где-то в течение года, думаю, приведем украинскую нормативную базу цементной отрасли в соответствие европейским стандартам", – рассказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Крипки, украинские предприятия-производители цемента уже работают по европейским стандартам, однако из-за несогласованности нормативной базы вынуждены маркировать продукцию и по украинским стандартам, и по европейским.

Кроме того, в европейских стандартах предусмотрено 39 типов цемента, тогда как в украинском – 15, пояснила эксперт. Ассоциация совместно с ГП "Сепроцем" также разрабатывают стандарт о расширении спектра сульфатостойких цементов, при производстве которых будет сокращены выбросы углекислого газа.

"Укрцемент" также работает над внесением изменений в стандарты по бетону, добавила Крипка.