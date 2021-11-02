Экономика

19:14 02.11.2021

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

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"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" евробонды на $825 млн под 6,875%

"Укрэнерго" размещает 5-летние "зеленые" еврооблигации на $825 млн под 6,875%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

В октябре кабинет министров Украины предоставил "Укрэнерго" госгарантии в объеме до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников (ВИЭ).

Согласно документу, Минэнерго Украины совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок", один из участников оптового рынка электроэнергии) должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.

"Укрэнерго" рассчитывает обеспечить полное погашение долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии за счет выпуска еврооблигаций и собственных средств, говорил агентству "Интерфакс-Украина" глава правления компании Владимир Кудрицкий.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.

Теги: #укрэнерго #размещение #евробонды
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