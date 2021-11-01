Свидетельством отказа РФ от использования газа в качестве оружия будет перенос точек продажи газа на границу с Украиной – глава "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что свидетельством отказа РФ от манипулирования потоками газа для достижения политических целей, в частности, станет перенос точек продажи газа европейским компаниям на границу с Украиной.

"Как увидеть, что РФ перестала это (манипулировать потоками - ИФ) делать? Когда точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ, когда "Газпром" потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

По его словам, когда европейские компании смогут самостоятельно выбирать маршруты транспортировки газа от границы России в ЕС, тогда РФ не сможет манипулировать потоками газа ради достижения политических целей.

Витренко обратил внимание, что перечисленные им шаги тождественны тем европейским правилам, на соответствие которым должны проверять оператора "Северного потока 2" при сертификации, и которым "Газпром", на 100% владеющий и контролирующий этого оператора, не отвечает.

В этой связи глава "Нафтогаза" призвал США наложить санкции на оператора СП2.

Как сообщалось, президент США Джо Байден, канцлером ФРГ Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц в минувшую субботу, в частности, обсудили гарантии того, что РФ не сможет использовать экспорт газа в пагубных целях.

"Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" Nord Stream-2 AG.

Украина убеждена, что разрешение "СП2" осуществлять транспортировку газа под контролем "Газпрома" приведет к бесповоротному уменьшению и изменению конфигурации украинской газотранспортной системы, устраняя ее как транзитный маршрут Россия-Европа.

"СП2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот вытеснит украинскую ГТС как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где СП и СП-2 будут функционировать параллельно.

Запуск "СП-2" под контролем "Газпрома" также будет угрожать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС и перспективам транзита водорода в Европу.

BNetzA, начиная с 8 сентября, имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора СП2. Далее регулятор передаст отчет Европейской комиссии, которая имеет два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится.