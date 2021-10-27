"Нафтогаз" готов поставлять газ для производственно-технологических потребностей облгазов – Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" готов стать поставщиком газа для покрытия производственно-технологических нужд газораспределительных предприятий (обл- и горгазов), что позволит сбалансировать их тарифы на распределение газа.

"У нас есть определенный провал и несоответствие европейским правилам на рынке: блгазы фактически не имеют поставщика, нет балансировки соответствующих отборов облгазов. "Нафтогаз" готов и здесь доказать свою роль лидера в формировании настоящего рынка. Мы готовы быть одним из поставщиков для облгазов", – сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на седьмом украинском газовом форуме "Восточно-европейский газовый хаб. Green deal. Украинская инициатива" в среду.

По его словам, поставка газа для производственно-технологических нужд газораспределительных предприятий отвечает направлениям деятельности НАК, утвержденным Кабинетом министров.

"Мы понимаем их (обгазов – ИФ) проблемы, когда тарифы устанавливаются регулятором, ведь они должны быть сбалансированы и покрывать справедливые расходы", – отметил глава НАК.

Кроме того, как пояснил Витренко, информационная волна об ожидаемом резком росте тарифов на распределение газа, проходящая в настоящее время, является фейковой и манипулятивной.

"С помощью "Нафтогаза" правительство и государство сделало так, что люди получают газ по цене около 8 грн за куб. м. То есть катастрофическая ситуация на рынке на население не влияет, и на теплокоммунэнерго тоже. Нас пугали заоблачными тарифами на тепло, но на самом деле они расти не будут. Теперь вот пугают тарифами на распределение", – резюмировал Витренко.

Он напомнил при этом, что тарифы на распределение газа для обл- и горгазов устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ).

Как сообщалось, НКРЭКУ прогнозирует возможный рост тарифов на распределение газа для операторов газораспределительных сетей (облгазов) на 2022 год в среднем не выше уровня инфляции в стране.