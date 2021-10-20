Экономика

13:45 20.10.2021

Объявление ЧП в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставки газа с бюджетными учреждениями – премьер

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Объявление ЧП в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставки газа с бюджетными учреждениями – премьер

Объявление чрезвычайного положения (ЧП) в регионах позволило НАК "Нафтогаз" быстро заключить договоры с бюджетными учреждениями во всех регионах Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Внедрение чрезвычайного положения в регионах позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры на поставки газа со всеми бюджетными учреждениями во всех регионах Украины. При этом не растягивать этот процесс на недели, и именно такие обязательства взял на себя "Нафтогаз". Школы, детсады, больницы получат газ по цене, предусмотренной в меморандуме, а именно по 13,6 грн/куб. м без НДС и доставки", – сказал Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду.

При этом он отметил, что решение об объявлении ЧП, принятые на прошлой неделе в ряде регионов и городов, были чисто техническими и позволили быстрее выполнить меморандум, подписанный правительством в сентябре с "Нафтогазом" и местными властями.

При этом он указал, что по данным НАК в подземные хранилища газа (ПХГ) закачано почти 19 млрд куб. м природного газа.

"Этого абсолютно достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. Мы готовы к разным сценариям, поскольку понимаем, что Европу охватил энергетический кризис, напрямую связанный з газовым шантажом России. Украина готова к отопительному сезону, и вся страна будет зимой с теплом", – подчеркнул премьер.

Теги: #нафтогаз #чп #поставки
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