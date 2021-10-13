Экономика

11:11 13.10.2021

Украина отказалась от введения спецпошлины на импорт проводов

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Украина отказалась от введения спецпошлины на импорт проводов

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решением от 11 октября отменила свое решение от 23 апреля о введении 23,5%-ной специальной пошлины на импортную проводниковую продукцию, которое должно было вступить в силу в середине октября.

"Комиссия установила, что национальные интересы не требуют применения специальных мер", – говорится в публикации МКМТ в газете "Урядовый курьер" в среду.

В ней напоминается, что пересмотр апрельского решения был начат 23 сентября по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщалось, МКМТ только 14 сентября опубликовала в "Урядовом курьере" решение от 23 апреля о применении сроком на три года пошлины на импорт проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия – 23,5%, во второй – 22,3% и в третий – 21,2%. Решение должно было вступить в силу через 30 дней после публикации.

"Это дело является беспрецедентным, так как решение Комиссии не публиковалось почти пять месяцев из-за давления отдельных народных депутатов и должностных лиц, которые лоббировали интересы импортеров", - прокомментировала тогда эту публикацию Елена Омельченко – партнер фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляла интересы украинских производителей.

В то же время против введения пошлин выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham) и операторы связи.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине).

По данным МКМТ, за период расследования – с начала 2017 года по середину 2020 года – объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве – на 180,4%, в потреблении – на 74,8%.

По данным Гостаможслужбы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.

Попытки Минцифры добиться пересмотра решения МКМТ раскритиковал ассоциация "Укрэлектрокабель", которая объединяет 16 предприятий, в том числе 12 производители кабельной продукции, трех производителей основных материалов и УкрНИИКП.

"Это создает крайне опасный прецедент, доказывая, что легальные механизмы защиты внутреннего рынка вновь уступают место неформальным договоренностям, как это было еще лет десять назад…. Мы удивлены, что Минцифры, которое не является членом МКМТ, не отвечает за развитие промышленности, грубо вмешивается и … уничтожает национального производителя", - прокомментировал действия Минцифры глава ассоциации Анатолий Пушкарь.

Теги: #спецпошлина #провода
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