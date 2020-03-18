Экономика

12:53 18.03.2020

Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

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Украина с 1/04 введет спецпошлину 65% на импорт из РФ электроэнергии и угля, кроме коксующегося

Украина с 1 апреля введет специальную пошлину в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося.

Соответствующий документ о внесении изменений в правительственное постановление №624 от 17 июля 2019 года с условием доработки в трехдневный срок был принят на заседании правительства в среду.

"Предлагается дополнить (после подпункта 2 пункта 1) подпунктами следующего содержания: ввести дополнительную специальную пошлину для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности, с 1 апреля 2020 года в размере 65%", – зачитал предлагаемые изменения в постановление перед их принятием министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Как сообщалось, ранее правительство постановлением №624 от 17 июля 2019 года ввело специальную пошлину в 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом из РФ, с 1 октября 2019 года она возросла до 4%. В свою очередь пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составляла 1,75%, с 1 октября - 3%.

Теги: #рф #электроэнергия #уголь #пошлина #спецпошлина
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