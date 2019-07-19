Политика

10:55 19.07.2019

У Зеленского хотят направить средства от спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа на субсидии для малоимущих

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У Зеленского хотят направить средства от спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа на субсидии для малоимущих

Около 2 млрд грн в год от введенных спецпошлин на импорт из Российской Федерации дизтоплива и сжиженного газа необходимо направить на ЖКХ субсидии для малообеспеченных слоев населения, заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Как сообщается на сайте президента Украины в пятницу, на днях правительство утвердило постановление, которым ввело спецпошлину на импорт из РФ дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

По оценкам Геруса, благодаря этому госбюджет получит около 2 млрд грн в год. Эти средства необходимо направить на субсидии.

"Бюджет страны дополнительно получит около 2 млрд грн в год. По моему мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий для малообеспеченных слоев населения", - сказал представитель президента в Кабмине.

Согласно его данным, по состоянию на январь 2018 года 6,9 млн домохозяйств пользовалось субсидиями, однако из-за разных решений и событий к январю 2019 года количество субсидиантов сократилось до 3,6 млн.

"Это вылилось в снижение платежной дисциплины, увеличения задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По моему убеждению, дополнительно 1-1,5 млн необеспеченных семей обоснованно имеют право на субсидии, поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие изменения в правила получения субсидий", - сообщил Герус.

Ранее он сообщил, что 17 июля Кабинет министров постановил ввести специальную пошлину на импорт из РФ дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

По его словам, согласно решению правительства, спецпошлина на дизтопливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% таможенной стоимости с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. В свою очередь, пошлина на поставки сжиженного газ с 1 августа будет равна 1,75%, с 1 октября – 3,0%.

"Соответствующие пошлины снимут сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизельпровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну. Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС", – написал Герус.

 

Теги: #зеленский #герус #дизтопливо #сжиженный_газ #субсидии #спецпошлина
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