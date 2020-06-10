Зеленский по телефону попросил министра экономики отменить спецпошлину 18% на импорт полимерных материалов

Президент Украины Владимир Зеленский после жалоб бизнеса на встрече в Чернигове позвонил по телефону министру экономики Игорю Петрашко о необходимости отмены предварительной спецпошлины 18% на импорт полимерных материалов, введенной с 8 июня этого года на срок 200 дней.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - цитирует главу государства его пресс-служба в среду.

Представители легкой промышленности на встрече отметили, что для их отрасли самое важное - это сохранение рабочих мест. Но внутренний рынок Украины, где объем потребления составляет минимум 170 млрд грн, сегодня заполнен контрабандой и секонд-хендом, а доля продукции отечественных производителей - 15-20%. Предприниматели призвали власти при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса.

Президент Украины сообщил, что лично контролирует этот вопрос и что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей. Глава государства пояснил, что с начала эпидемии коронавируса из-за полного отсутствия в украинских больницах и аптеках средств индивидуальной защиты было принято решение закупать медицинские товары за рубежом через специальный фонд. Но когда закупки медсредств были переданы в Министерство здравоохранения, приоритетом стали национальные производители.

"Минздраву поставлена задача №1: встретиться с отечественными производителями, которые должны были за это время переориентироваться на свое производство, и работать прежде всего с нашими производителями", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее против введения спецпошлины, инициатором которой выступил единственный производитель такой продукции в Украине ООО "Карпатнефтехим", высказывались производители пластиковых труб, оконных систем, кабельной продукции. Уже после ее введения с просьбой пересмотреть решение Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ) к Минэкономики обратились Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей. Ассоциации также обратились за поддержкой к Офису президента Украины, премьер-министру, Антимонопольному комитету Украины и Офису простых решений и результатов.

Неделей ранее на встрече с бизнесом в Хмельницкой области Зеленский позвонил по телефону главе правления Укрэксимбанка и попросил решить проблемы с реструктуризацией кредитов.