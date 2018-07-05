Экономика

10:07 05.07.2018

В Запорожье неизвестные массово похищают провода контактных сетей "Запорожэлектротранса"

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В Запорожье неизвестные массово похищают провода контактных сетей "Запорожэлектротранса"

 В Запорожье неизвестные массово похищают провода контактных сетей КП "Запорожэлектротранс": только за один день украдено 230 м трамвайных проводов, в результате было остановлено движение трамвайного маршрута.

Как сообщает пресс-служба мэрии Запорожья, в Заводском районе вблизи предприятия "Кремнийполимер" вандалы обрезали 230 м проводов контактной сети "Запорожэлектротранса", из-за чего пришлось отменить трамвайный маршрут №16.

Как отметил генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач, за последние две недели это уже четвертый случай кражи проводов контактных сетей электротранспорта в Заводском районе.

Всего с начала 2018 года в Запорожье зафиксировано 30 случаев масштабных хищений проводов контактных сетей "Запорожэлектротранса".

Руководство предприятия обратилось к местным жителям с просьбой сообщать в полицию о фактах хищения контактных сетей электротранспорта.

Теги: #транспорт #провода #запорожье #хищение
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