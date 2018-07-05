В Запорожье неизвестные массово похищают провода контактных сетей "Запорожэлектротранса"
В Запорожье неизвестные массово похищают провода контактных сетей КП "Запорожэлектротранс": только за один день украдено 230 м трамвайных проводов, в результате было остановлено движение трамвайного маршрута.
Как сообщает пресс-служба мэрии Запорожья, в Заводском районе вблизи предприятия "Кремнийполимер" вандалы обрезали 230 м проводов контактной сети "Запорожэлектротранса", из-за чего пришлось отменить трамвайный маршрут №16.
Как отметил генеральный директор КП "Запорожэлектротранс" Юрий Папач, за последние две недели это уже четвертый случай кражи проводов контактных сетей электротранспорта в Заводском районе.
Всего с начала 2018 года в Запорожье зафиксировано 30 случаев масштабных хищений проводов контактных сетей "Запорожэлектротранса".
Руководство предприятия обратилось к местным жителям с просьбой сообщать в полицию о фактах хищения контактных сетей электротранспорта.