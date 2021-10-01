Украинская Hotmine и Южно-Украинская АЭС намерены построить цифровую энергетическую станцию

Украинская Hotmine (ООО "Спецхеш") и Южно-Украинская АЭС (подразделение ГП "НАЭК "Энергоатом") намерены построить цифровую энергетическую станцию с перспективной мощностью 100 МВт, которая позволит преобразовывать избыточную базовую электрическую энергию атомной станции в цифровую (криптовалюту), сообщил учредитель и собственник Hotmine Олесь Слободенюк в пресс-релизе в пятницу.

"Стратегия реализации проекта предусматривает строительство пилотной цифровой энергетической станции (ЦЭС) мощностью 1 МВт с последующим ее наращиванием до 100 МВт. ЦЭС будет представлять собой несколько морских контейнеров, в которых разместят цифровые трансформаторы", – пояснил Слободенюк.

В ходе презентации проекта 28 сентября в Южноукраинске (Николаевская обл.), собственник Hotmine представил демонстрационный макет цифровой энергетической станции мощностью 0,5 кВт, как прообраз будущей промышленной ЦЭС.

"Это демонстрационная модель мощностью 0,5 кВт, которая трансформирует электроэнергию в виртуальные активы. Через цифровой трансформатор мы пропускаем определенный объем электроэнергии и получаем на выходе биткоин или другие виртуальные активы", - прокомментировал принцип работы станции Слободенюк.

По его словам, ЦЭС будет децентрализованной, то есть в нее может инвестировать средства любое физлицо.

"Возможность стать инвесторами предоставляется всем гражданам Украины. Мы бы хотели, чтобы на 1 МВт мощности станции было около 1000 представителей общины, проживающей в 30-километровой зоне ЮУАЭС. Это будет первая децентрализованная цифровая энергетическая станция", - подчеркнул основатель компании.

Согласно предварительным расчетам, начальная сумма инвестиций на человека может быть на уровне $800-1200, доходность станции составит 20-30% на условиях сотрудничества не менее трех лет.

Компания Hotmine (ООО "Спецхеш") была создана в 2013 году. Компания занимается исследованиями, проектированием, разработкой (R&D) и реализацией проектов в сфере производства виртуальных активов (майнинг), установкой и настройкой оборудования для получения виртуальных активов, производством такого оборудования, а также импортом его составляющих в Украине.