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10:13 21.04.2021

Приложение для мобильных платежей Venmo начинает работать с криптовалютами

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Приложение для мобильных платежей Venmo начинает работать с криптовалютами

Приложение для мобильных платежей Venmo, принадлежащее PayPal Holdings Inc., предоставит своим пользователем возможность покупать, продавать и хранить криптовалюты.

Сервис сообщил во вторник, что в течение следующих нескольких недель все пользователи приложения смогут отслеживать динамику четырех криптовалют - биткойна, эфира, лайткойна и биткойн-кэша, а также проводить транзакции с ними.

Пользователям Venmo будут доступны сделки с криптовалютами на сумму от $1.

Такая возможность появилась в приложении Venmo благодаря партнерству между PayPal и криптовалютной платформой Paxos Trust Co., отмечают в компании.

В прошлом месяце PayPal сообщила, что разрешит своим американским клиентам оплачивать покупки криптовалютами. Клиенты PayPal получили возможность использовать криптовалюты из своих мобильных кошельков для оплаты товаров у продавцов, работающих с платежной системой, с 30 марта.

Теги: #paypal #venmo #криптовалюты
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