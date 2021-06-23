Экономика

18:00 23.06.2021

Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют

1 мин читать
Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 23 июня призвал правление Нацбанка и Кабинет министров ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют, сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

"Совет НБУ, в частности, решил одобрить рекомендации (...) правлению НБУ и Кабмину с целью минимизации рисков макрофинансовой стабильности в связи с распространением операций с виртуальными активами ускорить подготовку законодательных актов по регулированию рынка виртуальных активов и операций с ними", – написал глава Совета в Facebook в среду.

По словам Данилишина, Совет также рекомендовал правлению НБУ проанализировать влияние распространения операций с виртуальными активами на деятельность центральных банков, в частности, на монетарную политику, политику финансовой стабильности, развитие платежных технологий и появление новых регуляторных практик (регтех).

Теги: #нбу #криптовалюты #данилишин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 23.06.2021
Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сологуба с 12 июля

18:59 22.06.2021
Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

Уровень вакантности на рынке коммерческой недвижимости пока не вернулся к докризисным показателям – отчет о финстабильности НБУ

18:23 22.06.2021
Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

Стоимость жилья в Киеве и доходы населения растут соразмерными темпами – отчет о финстабильности НБУ

15:18 22.06.2021
Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

14:41 22.06.2021
Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

19:54 17.06.2021
Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

Профильный комитет ВР рекомендовал принять необходимый по программе с МВФ "банковский" законопроект

14:01 16.06.2021
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8%

13:04 16.06.2021
ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

ЕБРР высоко оценил реформы НБУ в небанковском финансовом секторе

18:48 10.06.2021
Рожкова планирует остаться первым замглавы НБУ на ближайшие 4 года

Рожкова планирует остаться первым замглавы НБУ на ближайшие 4 года

19:07 08.06.2021
НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

НБУ согласовал кандидатуру экс-первого замглавы правления Райффайзен банка Аваль Бьоша на должность главы правления ПриватБанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Продажи гривневых ОВГЗ выросли на 39,3% при неизменных ставках

Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Валютные выплаты Украины по госдолгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев – НБУ

Необходимости в продлении антикризисной реструктуризации кредитов уже нет – Нацбанк Украины

Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка – законопроект

ПОСЛЕДНЕЕ

Отбор членов в Градпалату будет проходить автоматически с помощью Единой государственной электронной системы в сфере строительства – Шуляк

Премьер Украины и президент Грузии обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие туризма

Экс-замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры

Государство может выделить в ближайшие 3 года более 40 млрд грн на обновление пассажирских вагонов "УЗ" - АМКУ

Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Зеленский планирует увеличение товарооборота с Грузией в 2021 году

"Метинвест" рассматривает возможность совместно с Danieli построить новое прокатное производство в Италии – гендиректор

Советником главы "Нафтогаза" по добыче стал экс-замглавы правления "Укрнафты" Калугин

Столичные проекты вторых фаз ТРЦ Rive Gauche и Retail Park Petrivka приостановлены - СОО Nhood Украина

Мультифункциональный "Ритейл Парк Берковецкая" будет сертифицирован по стандарту BREEAM

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА