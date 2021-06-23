Совет НБУ призвал правление Нацбанка и Кабмин ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют

Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 23 июня призвал правление Нацбанка и Кабинет министров ускорить подготовку законопроектов по регулированию криптовалют, сообщил глава Совета Богдан Данилишин.

"Совет НБУ, в частности, решил одобрить рекомендации (...) правлению НБУ и Кабмину с целью минимизации рисков макрофинансовой стабильности в связи с распространением операций с виртуальными активами ускорить подготовку законодательных актов по регулированию рынка виртуальных активов и операций с ними", – написал глава Совета в Facebook в среду.

По словам Данилишина, Совет также рекомендовал правлению НБУ проанализировать влияние распространения операций с виртуальными активами на деятельность центральных банков, в частности, на монетарную политику, политику финансовой стабильности, развитие платежных технологий и появление новых регуляторных практик (регтех).