"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

Ассоциация финансовых компаний "Финансовый омбудсман" обратилась к Национальному банку с предложением предоставить право небанковским финансовым учреждениям в Украине осуществлять операции по обмену валют в безналичной форме с физическими и юридическими лицами.

Как отмечается в пресс-релизе Ассоциации, свое предложение "ФинОм" изложил в письме на имя председателя НБУ Кирилла Шевченко.

В Ассоциации отмечают, что тенденции развития рынка финансовых услуг, в частности рынка валютных операций в Украине, демонстрируют постоянное увеличение интереса у физических лиц к возможности проведения операций по обмену валют в безналичной форме с небанковскими финансовыми учреждениями. Тренд к уменьшению наличных расчетов и значительному увеличению безналичных (так называемое cashless) соответствуют общей тенденции развития рынка как в нашей стране, так и во всем цивилизованном мире, поясняет "ФинОм".

При этом Ассоциация фиксирует также значительный спрос со стороны юридических лиц на возможность проведения операций по безналичному обмену валют с финансовыми компаниями в Украине. Но пока небанковским финучреждениям в рамках валютной лицензии разрешены операции по купле-продаже иностранной валюты за гривню и обмен валют только в наличной форме.

Учитывая вышеизложенное, "ФинОм" просит Нацбанк рассмотреть возможность расширения перечня операций по обмену валют, которые могут осуществляться в пределах валютной лицензии небанковскими финансовыми учреждениями. В частности, Ассоциация просит разрешить покупку и продажу иностранной валюты за гривню и обмен валют клиентам - физическим лицам в безналичной форме, перечисление иностранной валюты по таким проведенным операциям в пределах Украины, утверждение нормативов открытой валютной позиции для небанковских финучреждений и возможность осуществления валютных операций на межбанковском валютном рынке в рамках этих нормативов без обязательств.

По мнению "ФинОма" это позволит повысить конкуренцию и прозрачность операций на валютном рынке Украины, улучшить уровень ликвидности межбанковского валютного рынка Украины (МВРУ), позволит физическим и юридическим лицам получить более выгодный рыночный курс обмена валют и уменьшит операционные и валютные риски финансовых компаний и их клиентов.