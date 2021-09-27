Экономика

15:53 27.09.2021

"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

2 мин читать
"ФинОм" обратился к НБУ с инициативой предоставить небанковским финучреждениям право на операции по безналичному обмену валют

Ассоциация финансовых компаний "Финансовый омбудсман" обратилась к Национальному банку с предложением предоставить право небанковским финансовым учреждениям в Украине осуществлять операции по обмену валют в безналичной форме с физическими и юридическими лицами.

Как отмечается в пресс-релизе Ассоциации, свое предложение "ФинОм" изложил в письме на имя председателя НБУ Кирилла Шевченко.

В Ассоциации отмечают, что тенденции развития рынка финансовых услуг, в частности рынка валютных операций в Украине, демонстрируют постоянное увеличение интереса у физических лиц к возможности проведения операций по обмену валют в безналичной форме с небанковскими финансовыми учреждениями. Тренд к уменьшению наличных расчетов и значительному увеличению безналичных (так называемое cashless) соответствуют общей тенденции развития рынка как в нашей стране, так и во всем цивилизованном мире, поясняет "ФинОм".

При этом Ассоциация фиксирует также значительный спрос со стороны юридических лиц на возможность проведения операций по безналичному обмену валют с финансовыми компаниями в Украине. Но пока небанковским финучреждениям в рамках валютной лицензии разрешены операции по купле-продаже иностранной валюты за гривню и обмен валют только в наличной форме.

Учитывая вышеизложенное, "ФинОм" просит Нацбанк рассмотреть возможность расширения перечня операций по обмену валют, которые могут осуществляться в пределах валютной лицензии небанковскими финансовыми учреждениями. В частности, Ассоциация просит разрешить покупку и продажу иностранной валюты за гривню и обмен валют клиентам - физическим лицам в безналичной форме, перечисление иностранной валюты по таким проведенным операциям в пределах Украины, утверждение нормативов открытой валютной позиции для небанковских финучреждений и возможность осуществления валютных операций на межбанковском валютном рынке в рамках этих нормативов без обязательств.

По мнению "ФинОма" это позволит повысить конкуренцию и прозрачность операций на валютном рынке Украины, улучшить уровень ликвидности межбанковского валютного рынка Украины (МВРУ), позволит физическим и юридическим лицам получить более выгодный рыночный курс обмена валют и уменьшит операционные и валютные риски финансовых компаний и их клиентов.

 

Теги: #нбу #фином
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 24.09.2021
Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

Шмыгаль попросил НБУ и Госфинмониторинг разъяснить банкам работу с налоговой амнистией

12:00 21.09.2021
Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

Закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода – НБУ

11:42 21.09.2021
НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

НБУ планирует в качестве пилотного проекта в 2021г выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне

17:06 17.09.2021
НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

НБУ видит в неконтролируемом распространении криптоактивов риски для монетарного суверенитета

11:28 14.09.2021
Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

Правительство и НБУ сотрудничают в рабочем порядке - премьер

15:35 13.09.2021
Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

Утвержденные принципы денежно-кредитной политики на 2022г закрепляют инфляционное таргетирование и плавающий курс – НБУ

12:24 10.09.2021
Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

Рада приняла в 1-м чтении необходимый для сотрудничества с МВФ законопроект о закупке юруслуг НБУ

14:50 09.09.2021
Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

Сумма второго транша stand-by от МВФ Украине может быть выше $700 млн, миссия Фонда ожидается в сентябре - глава НБУ

14:10 09.09.2021
НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

14:06 09.09.2021
Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляции с ноября ниже 10%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Минэкономики ожидает инфляцию около 10% в 2021г и отмечает малую эффективность регулирования ее учетной ставкой

Шмыгаль: К отопительному сезону страна готова

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 58% - Стефанишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Транзит российского газа через Украину должен продолжаться - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Поддержка предпринимателей является фундаментом экономического развития – нардеп Рудык

Кабмин уволил всех членов набсовета "Нафтогаза"

Рост рынка табачных изделий для нагрева остановился после его увеличения на 80% в 2020 г. из-за повышения акциза – гендиректор "Филип Моррис"

Bees Airline c 14 октября начнет летать из Киева в Одессу

Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации ОГТСУ работу с водородом

Представители экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго в суде сообщили о его проживании в Дубаи

Немецкая Deutsche Energiepool прекратила поставки газа клиентам из-за роста цен

Volvo хочет полностью отказаться от кожи для обивки салонов автомобилей к 2030 году

"Эпицентр К" открыл обновленный ТЦ в Днепре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА