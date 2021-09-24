Мининфраструктуры предлагает переназначить Сергея Лещенко на должность члена набсовета "Укрзализныци"

Министерство инфраструктуры внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру Сергея Лещенко на должность члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) от государства, сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке состояния УЗ Юлия Гришина в своем канале в Telegram.

"Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет "Укрзализныци", - написала она.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя это назначение в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, в свою очередь, отметил, что членов набсовета, которые согласовывают министерства, рассматривает Кабмин и принимает общую позицию.

"Кандидатуры членов набсоветов от государства согласовываются министром. В данном случае кандидатуры также были согласованы министром инфраструктуры. Более глубокие ответы даст министр", - сказал он.

Как сообщалось, 21 сентября 2021 года закончился срок действия контрактов четырех членов наблюдательного совета УЗ: Шевки Аджунера, председателя набсовета, независимого члена, полномочия с июля 2018 года; Андреаса Матье, независимого члена, полномочия с июня 2018 года; Олега Журавлева, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года; Сергея Лещенко, представителя от государства, полномочия с декабря 2019 года.