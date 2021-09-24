Экономика

12:25 24.09.2021

Эксперты рекомендуют Минрегиону признать газовые соглашения предприятий ТКЭ с "Нафтогаз Трейдинг" недействительными

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Экспертная группа по вопросам энергетики при общественном совете Министерства развития громад и территорий Украины (Минрегион) рекомендовала ведомству признать газовые соглашения предприятий теплокоммунэнерго с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" противоречащими законодательству и делающими невозможной работу ТКЭ.

Как сообщается в пресс-релизе ассоциации "Укртеплокоммунэнерго", "непаритетные и дискриминационные" соглашения на поставку газа от ГК "Нафтогаз Трейдинг" с июня 2021 года уже привели к затруднительному финансовому положению ТКЭ, а также содержат нормы, которые нарушают антимонопольное законодательство и ставят под угрозу начало нового отопительного сезона в украинских городах и селах.

"Среди основных кабальных требований в газовых соглашениях ГК "Нафтогаз Трейдинг" - ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, усиление штрафных санкций", – указано в документе.

Члены экспертной группы также будут рекомендовать "Укртеплокоммунэнерго" обратиться в Кабинет министров Украины для разрешения кризиса в сфере теплоснабжения, чтобы обеспечить своевременный старт и стабильное прохождение отопительного сезона 2021/2022 годов, пояснили в ассоциации.

"Сегодня в условиях избыточного давления газопоставщиков на предприятия ТКЭ вмешательство правительства крайне необходимо. Ведь газовое давление приводит к повышению тарифов на тепло для населения, а также к фактическому отсутствию у теплоснабжающих предприятий средств на ремонтные работы и модернизацию изношенной инфраструктуры", – подчеркнули в "Укртеплокоммунэнерго".

Как сообщалось, ассоциация "Укртеплокоммунэнерго", Ассоциация городов Украины и Профсоюз работников ЖКХ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием срочно принять меры по разрешению кризиса в сфере теплоcнабжения, предупредив при этом первых лиц государства, что в противном случае предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста.

Соответствующее открытое обращение к руководителям органов власти было принято во время всеукраинского совещания предприятий ТКЭ 15 сентября.

В своем обращении три крупных профильных объединения в стране потребовали, в частности, обеспечить реализацию закона №1639 от 14 июля 2021 года о реструктуризации долгов на рынке газа, снять аресты из текущих счетов теплоснабжающих предприятий, а также поручить операторам газораспределительных сетей возобновить поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго до начала отопительного сезона.

Кроме того, обращение содержало ряд требований, адресованных через руководителей органов власти непосредственно Кабинету министров. В частности, указывалось, что Кабмин должен обязать ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" исключить из договоров на поставку газа с предприятиями ТКЭ условия предварительной оплаты и начисления штрафных санкций на общий объем потребленного газа, а также договорного списывания средств со счетов теплоснабжающих предприятий и предоставления банковских гарантий.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла трехлетние соглашения на поставку газа по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

По состоянию на 23 сентября "Нафтогаз Трейдинг" получила заявки и пакеты документов для подписания трехлетних соглашений на поставку газа от 68,6% производителей тепла, которые получали топливо от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

Теги: #укртеплокоммунэнерго
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