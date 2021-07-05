"Укртеплокоммунэнерго" предложило СНБО комплекс мер по урегулированию кризиса в теплоэнергетике

Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" (УТКЭ) предложила Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) пакет антикризисных мер по предотвращению системного кризиса в теплоэнергетике, который дополнительно обострился вследствие изменения условий поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ), сообщается в пресс-релизе ассоциации в понедельник.

Среди основных причин кризисного положения отрасли УТКЭ называет законодательную неурегулированность условий работы предприятий теплоэнергетики после отмены ПСО по поставкам газа ТКЭ, установление экономически необоснованных тарифов, отсутствие у тепловиков оборотных средств, неурегулированность вопросов возмещения разницы в тарифах, а также затягивание процесса реструктуризации долгов за газ.

"Кризис дополнительно углубился из-за предложенных нерыночных условий поставок газа, предусмотренных соглашением на поставку природного газа ГК "Нафтогаз Трейдинг", − утверждается в пресс-релизе.

Согласно ему, газопоставщик требует предоплату за газ и его закупку в односторонне определенных объемах, не достаточных для обеспечения тепловой энергией населения, с правом дозакупки необходимой разницы по цене, которая почти на 50% превышает предусмотренную договором.

"При этом устанавливает (ГК "Нафтогаз Трейдинг" − ИФ) невероятно высокие проценты штрафных санкций и предлагает введение принудительного, безакцептного списания средств со счетов ТКЭ. Как следствие - под угрозой срыва отопительный сезон и устойчивое теплоснабжение более 300 украинских городов и городков", − акцентируют в УТКЭ.

В качестве первоочередных мер ассоциация предлагает СНБО, в частности, принять во втором чтении законопроект №3508-д о возмещении разницы в тарифах на тепловую энергию и реструктуризации задолженности теплоснабжающих компаний за потребленный природный газ, которая превышает 50 млрд грн.

Предлагается также внести изменения в закон о теплоснабжении в части запрета отключения объектов ТКЭ от энергоснабжения в отопительном периоде и возможности автоматической коррекции тарифов в случае изменения цен на энергоносители, а также разработать порядок автоматической коррекции размера тарифа на тепловую энергию при изменении цен на энергоносители и их распределение.

В "Укртеплокоммунэнерго" считают также необходимым установить паритетную ответственность, которая может применяться поставщиками природного газа, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерними компаниями, операторами газораспределительных сетей и поставщиками электрической энергии к предприятиям теплоснабжения, с размером санкций, которые предприятия ТКЭ могут применять к своим потребителям должникам.

УТКЭ призывает закрепить на законодательном уровне условия оплаты ТКЭ за энергетические ресурсы только на условиях 100%-ной послеоплаты, а также срочно отменить порядок начисления штрафных санкций на удвоенную сумму долга.

Еще одна из предложенных мер − внести изменения в правила поставки природного газа в части установления для ТКЭ предоплаты и начислений штрафных санкций за нарушения, за которые ТКЭ не могут отвечать, в том числе в связи с погодными условиями.

В ассоциации также считают необходимым "срочно создать при СНБО рабочую группу для внесения изменений в дискриминационный Договор поставки природного газа, предложенный ТКЭ, ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Как утверждают в УТКЭ, сохранение поставок газа на существующих условиях может привести к росту тарифа на тепло в Украине на 15-40% в зависимости от города.

Как сообщалось, по состоянию на 16 июня к ГК "Нафтогаз Трейдинг" обратилось 181 предприятие ТКЭ и объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными для заключения трехлетних контрактов на поставку газа.

Как прогнозировали в ГК, газ в рамках специального предложения закажут около 360 производителей тепла, которые работают летом, а также ряд предприятий, которые используют газ только зимой.

"Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла заключить трехлетние соглашения на поставку газа по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины не стал продлевать после 20 мая 2021 года специальные обязательства (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на "Нафтогаз Украины".