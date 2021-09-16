Предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста, если правительство не разрешит отраслевой кризис до 1 октября

Ассоциация "Укртеплокоммунэнерго", Ассоциация городов Украины и Профсоюз работников ЖКХ обратились к президенту Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием срочно принять меры по разрешению кризиса в сфере теплоcнабжения, в противном случае предприятия ТКЭ будут инициировать всеукраинские акции протеста

Как сообщается в пресс-релизе "Укртеплокоммунэнерго", соответствующее открытое обращение к руководителям органов власти принято во время всеукраинского совещания предприятий ТКЭ 15 сентября.

В своем обращении три крупных профильных объединения в стране требуют, в частности, обеспечить реализацию закона №1639 от 14 июля 2021 года о реструктуризации долгов на рынке газа, снять аресты из текущих счетов теплоснабжающих предприятий, а также поручить операторам газораспределительных сетей возобновить поставки газа предприятиям теплокоммунэнерго до начала отопительного сезона.

Кроме того, обращение содержит ряд требований, адресованных через руководителей органов власти непосредственно Кабинету министров.

В частности, указывается, что Кабмин должен обязать ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" исключить из договоров на поставку газа с предприятиями ТКЭ условия предварительной оплаты и насчитывания штрафных санкций на общий объем потребленного газа, а также договорного списывания средств со счетов теплоснабжающих предприятий и предоставления банковских гарантий.

"В случае невыполнения указанных мер к 1 октября 2021 года предприятия ТКЭ не гарантируют начало отопительного сезона и устойчивое его прохождение, а также будут вынуждены инициировать всеукраинские акции протеста работников отрасли при поддержке Ассоциации городов Украины и ЦК Профсоюза работников ЖКХ Украины", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на текст обращения.

Целью акций протеста будет возможность применения экономически обоснованных тарифов и/или определения четкого механизма компенсации убытков предприятий ТКЭ исключительно из государственного бюджета.