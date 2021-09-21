НБУ признал новую банковскую группу "Конкорд" под контролем сестер Соседок

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственным лицом этой банковской группы банк "Конкорд" (Днепр).

Согласно сообщению на сайте регулятора во вторник, в состав группы вошли банк "Конкорд", ООО "Корд Пей" и Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД (Великобритания).

По информации НБУ, контроллерами банковской группы являются Юлия и Елена Соседки.

Указывается, что "Конкорд" стала 25-й действующей банковской группой.

По данным НБУ, на 1 января 2021 года крупнейшими акционерами банка "Конкорд" являлись Елена Соседка (56,2295% акций), Юлия Соседка (43,7675%), а также Татьяна Маломуж (0,003%).

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,826 млрд грн) банк "Конкорд" занимал 43-е место среди действовавших в стране банков.