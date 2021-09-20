Экономика

10:37 20.09.2021

"Укрэнерго" перешло в управление Минэнерго

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"Укрэнерго" перешло в управление Минэнерго

Министерство энергетики получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго", сообщило Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA) в понедельник со ссылкой на реестр собственников ценных бумаг от 16 сентября.

Согласно реестру, собственником 100% акций "Укрэнерго" стало государство в лице Минэнерго.

В сообщении SMIDA отмечается, что Минэнерго во исполнение распоряжения правительства Украины №833-р от 28 июля 2021 года предприняло меры, связанные с внесением ведомства как управляющего счетом в ценных бумагах НЭК, переданных ему в управление.

Как сообщалось, указанным распоряжением Кабмина согласовано предложение Министерства экономики о передаче полномочий по управлению корпоративными правами НЭК от Министерства финансов Минэнерго.

Кроме того, Минэнерго получило полномочия по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале АО "Магистральные газопроводы Украины", и функции по управлению единым имущественным комплексом госпредприятия "Оператор рынка".

"Поскольку министерство формирует политику в сфере энергетики передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", – подчеркнули в министерстве.

Теги: #укрэнерго #минэнерго
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