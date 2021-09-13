Экономика

12:18 13.09.2021

Внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад - ВБ

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Внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад - ВБ

Внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад, сообщила вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

"За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательств и укреплении систем, которые регулируют деятельность госпредприятий... В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Бьерде привела пример: только в девяти государственных предприятиях наблюдательные советы предназначены согласно новым положениям.

"Право управления государственными предприятиями и надзор за их деятельностью остаются распыленным между 96 министерствами и ведомствами, что затрудняет дальнейшее внедрение реформы. В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентной практики в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности", – добавила вице-президент ВБ.

Она подчеркнула важность невмешательства в выполнения набсоветами госпредприятий и их членами своих управленческих функций. По ее словам, усовершенствование корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона о корпоративному правлении на госпредприятиях и реализации его на практике.

"Мы также призываем Национальный банк Украины сохранять свою роль независимого наблюдателя за банковским сектором", - отметила Анна Бьерде.

Теги: #вб #корпоративное_управление
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