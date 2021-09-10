Экономика

10:04 10.09.2021

Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзализныци"

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Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков возглавил антикризисный штаб по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця".

Решение о создании антикризисного штаба Кабинет министров одобрил 8 сентября 2021 года.

Как сообщается на сайте УЗ, первое заседание штаба состоится 16 сентября и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава - уровень обеспечения номенклатуры закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок - 34%. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды "Укрзализныци", министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", - цитируется в сообщении Кубраков.

В антикризисный штаб вошли заместитель министра инфраструктуры Василий Шкураков, и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, заместитель министра экономики Украины Кристина Голубицкая, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первоочередной задачей, которую должен решить Антикризисный штаб является налаживание процесса закупок и ритмических поставок материально-технического обеспечения, особенно по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициях.

Антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО и среди его задач согласования действий органов государственной власти, учреждений для восстановления стабильного финансового состояния УЗ, минимизация коррупционных рисков. А также подготовка предложений и рекомендаций по мерам, связанных с урегулированием проблемных вопросов деятельности железнодорожного транспорта и осуществления контроля над принятием необходимых мер.

Теги: #антикризисный_штаб #укрзализныця
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