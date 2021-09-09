Экономика

14:10 09.09.2021

НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

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НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых

Национальный банк Украины (НБУ), как и ожидал рынок, повысил учетную ставку до 8,5% годовых с нынешних 8%, сообщается на сайте НБУ.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 8,5% годовых", – говорится в сообщении.

"Ужесточение монетарной политики будет способствовать удержанию под контролем инфляционных ожиданий и возвращению инфляции на траекторию устойчивого замедления до цели 5%, достижение которой прогнозируется в 2022 году", – пояснил НБУ.

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Нацбанк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, указал регулятор.

 

Теги: #учетная_ставка #нбу
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