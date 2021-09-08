Экономика

17:35 08.09.2021

Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

4 мин читать
Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

Национальный банк Украины (НБУ) 9 сентября повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 8,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"Июльская инфляция соответствует ожиданиям НБУ, что, вероятно, станет аргументом для повышения ключевой ставки на 50 б.п. в сентябре", – сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По его словам, следующее заседание комитета по монетарной политике будет промежуточным, поэтому Райффайзен Банк не ожидает, что решение по ключевой ставке будет отличаться от представленной в июле ее базовой траектории, которая предусматривает рост с 8% до 8,5%.

Аналитик добавил, что инфляция за июль, скорее всего, была близка к прогнозу регулятора, а августовский показатель выйдет уже после обнародования решения НБУ.

Его мнение разделяет начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

"Мы считаем повышение учетной ставки на 50 пунктов - до 8,5% годовых наиболее вероятным решением НБУ 9 сентября. Сам центробанк сигнализировал об этом в последнем макропрогнозе, а ожидаемое ускорение инфляции до 11% в сентябре свидетельствует о сохраняющейся потребности в повышении ставки", – пояснил он.

Блинов ожидает, что даже после повышения номинальной учетной ставки до 8,5% годовых реальная ставка будет оставаться ниже нейтрального уровня, потому текущую монетарную политику нельзя расценивать как жесткую.

Он добавил, что НБУ движется в мировом тренде реагирования на инфляцию: за последний месяц процентную ставку повысили полтора десятка центробанков по всему миру.

Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также ожидает повышения ставки на 50 б.п. за счет прогноза представителей НБУ о сохранении потребительской инфляции выше 10% в течение третьего квартала, а также сохранения устойчивой инфляции в других странах.

Эксперт указал на сохранение фундаментального инфляционного давления на уровне 7,3% г/г за счет устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов, а также ускорение потребительской инфляции с 9,5% г/г до 10,2% г/г.

В то же время, по его словам, августовское восстановление роста цен на продовольственное сырье на глобальном рынке после двух месяцев их снижения в краткосрочной перспективе, вероятно, усилит давление на цены продуктов питания, занимающих наибольший удельный вес в потребительской корзине

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки до 8,5% с 10 сентября. Основными причинами возможного повышения является рост фактической инфляции и усиление инфляционного давления на прогнозном горизонте. Рост розничной торговли и зарплат будет продолжать давить на цены. Также будет сохраняться давление со стороны импортируемой инфляции - в августе мы наблюдали ускорение инфляции в Европе и возобновление роста цен на продовольствие", – отметил аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук.

По его словам, повышение ключевой ставки до 8,5% выглядит достаточным для возвращения инфляции к цели, однако риски недооценки временности инфляционного всплеска в мире, сохранения цен на сырьевых рынках на повышенном уровне, существенного ухудшения финансовых условий после ожидаемого свертывания программ количественного смягчения могут способствовать росту ставки и сохранению ее на высшем уровне дольше чем предполагается прогнозом НБУ.

Его мнение разделяет директор департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Коваленко, который прогнозирует повышение ставки на 50 б.п., основываясь на поведении регулятора на межбанке.

Он отметил, что рост котировок на товарно-сырьевых рынках подогревает инфляцию, однако из-за того, что Украина является экспортером вышеупомянутых товаров, инфляция может замедлиться. 

В то же время глава правления Юнекс Банка Иван Свитек ожидает сохранения ставки в сентябре на уровне 8% с ее повышением в дальнейшем. "Выход инфляционной динамики за рамки прогнозного коридора в июле подталкивает Нацбанк повышать учетную ставку. Но на другой чаше весов показатели экономического роста. Сейчас, когда ситуация с пандемией снова начала усложняться, что потенциально может оказать давление на рост экономики, увеличение учетной ставки может показаться большинству членов монетарного комитета чрезмерной мерой", – сказал банкир.

Свитек отметил, что после достижения пиковых значений летом, рост цен на сырьевые товары остановился, а по некоторым позициям даже сократился, что дает основания прогнозировать постепенное уменьшение давления на потребительские цены глобальной конъюнктуры.

Теги: #учетная_ставка #нбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 08.09.2021
Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

Виртуальные активы не будут платежным средством в Украине – НБУ

14:50 02.09.2021
НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

14:24 02.09.2021
Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

13:38 01.09.2021
Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

19:38 26.08.2021
НБУ отнес Проминвестбанк в категорию проблемных из-за нарушения норматива NSFR

НБУ отнес Проминвестбанк в категорию проблемных из-за нарушения норматива NSFR

10:55 25.08.2021
Банковская система стала одним из очагов стабильности в период коронакризиса, - глава НБУ Шевченко

Банковская система стала одним из очагов стабильности в период коронакризиса, - глава НБУ Шевченко

13:11 19.08.2021
Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу

Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу

11:36 19.08.2021
Гибкое курсообразование снизило уязвимость украинской экономики к кризисам и ее долларизацию - глава НБУ

Гибкое курсообразование снизило уязвимость украинской экономики к кризисам и ее долларизацию - глава НБУ

18:16 13.08.2021
НБУ не ожидает введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики

НБУ не ожидает введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики

12:32 11.08.2021
Правительство инициирует дискуссию с НБУ – первый вице-премьер

Правительство инициирует дискуссию с НБУ – первый вице-премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

Рада приняла закон об индустриальных парках

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин согласовал проведение служебного расследования в отношении главы Госгеонедр

Украина готовит выпуск гособлигаций на $748 млн для развития ипотеки

Утвержденная собранием акционеров "Турбоатома" рыночная цена его акций занижена в 4 раза – глава Dragon Capital

Допдоходы госбюджета-2021 стоит направить на субсидии, медгарантии, защитникам, шахтерам и на инфраструктуру – глава бюджетного комитета

Минэкономики получило заявления об отставке трех независимых членов набсовета "Нафтогаза"

Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА