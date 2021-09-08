Банкиры ожидают от НБУ повышения учетной ставки до 8,5%

Национальный банк Украины (НБУ) 9 сентября повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 8,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"Июльская инфляция соответствует ожиданиям НБУ, что, вероятно, станет аргументом для повышения ключевой ставки на 50 б.п. в сентябре", – сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По его словам, следующее заседание комитета по монетарной политике будет промежуточным, поэтому Райффайзен Банк не ожидает, что решение по ключевой ставке будет отличаться от представленной в июле ее базовой траектории, которая предусматривает рост с 8% до 8,5%.

Аналитик добавил, что инфляция за июль, скорее всего, была близка к прогнозу регулятора, а августовский показатель выйдет уже после обнародования решения НБУ.

Его мнение разделяет начальник аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов.

"Мы считаем повышение учетной ставки на 50 пунктов - до 8,5% годовых наиболее вероятным решением НБУ 9 сентября. Сам центробанк сигнализировал об этом в последнем макропрогнозе, а ожидаемое ускорение инфляции до 11% в сентябре свидетельствует о сохраняющейся потребности в повышении ставки", – пояснил он.

Блинов ожидает, что даже после повышения номинальной учетной ставки до 8,5% годовых реальная ставка будет оставаться ниже нейтрального уровня, потому текущую монетарную политику нельзя расценивать как жесткую.

Он добавил, что НБУ движется в мировом тренде реагирования на инфляцию: за последний месяц процентную ставку повысили полтора десятка центробанков по всему миру.

Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев также ожидает повышения ставки на 50 б.п. за счет прогноза представителей НБУ о сохранении потребительской инфляции выше 10% в течение третьего квартала, а также сохранения устойчивой инфляции в других странах.

Эксперт указал на сохранение фундаментального инфляционного давления на уровне 7,3% г/г за счет устойчивого потребительского спроса и роста производственных расходов, а также ускорение потребительской инфляции с 9,5% г/г до 10,2% г/г.

В то же время, по его словам, августовское восстановление роста цен на продовольственное сырье на глобальном рынке после двух месяцев их снижения в краткосрочной перспективе, вероятно, усилит давление на цены продуктов питания, занимающих наибольший удельный вес в потребительской корзине

"Мы ожидаем повышения ключевой ставки до 8,5% с 10 сентября. Основными причинами возможного повышения является рост фактической инфляции и усиление инфляционного давления на прогнозном горизонте. Рост розничной торговли и зарплат будет продолжать давить на цены. Также будет сохраняться давление со стороны импортируемой инфляции - в августе мы наблюдали ускорение инфляции в Европе и возобновление роста цен на продовольствие", – отметил аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук.

По его словам, повышение ключевой ставки до 8,5% выглядит достаточным для возвращения инфляции к цели, однако риски недооценки временности инфляционного всплеска в мире, сохранения цен на сырьевых рынках на повышенном уровне, существенного ухудшения финансовых условий после ожидаемого свертывания программ количественного смягчения могут способствовать росту ставки и сохранению ее на высшем уровне дольше чем предполагается прогнозом НБУ.

Его мнение разделяет директор департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Коваленко, который прогнозирует повышение ставки на 50 б.п., основываясь на поведении регулятора на межбанке.

Он отметил, что рост котировок на товарно-сырьевых рынках подогревает инфляцию, однако из-за того, что Украина является экспортером вышеупомянутых товаров, инфляция может замедлиться.

В то же время глава правления Юнекс Банка Иван Свитек ожидает сохранения ставки в сентябре на уровне 8% с ее повышением в дальнейшем. "Выход инфляционной динамики за рамки прогнозного коридора в июле подталкивает Нацбанк повышать учетную ставку. Но на другой чаше весов показатели экономического роста. Сейчас, когда ситуация с пандемией снова начала усложняться, что потенциально может оказать давление на рост экономики, увеличение учетной ставки может показаться большинству членов монетарного комитета чрезмерной мерой", – сказал банкир.

Свитек отметил, что после достижения пиковых значений летом, рост цен на сырьевые товары остановился, а по некоторым позициям даже сократился, что дает основания прогнозировать постепенное уменьшение давления на потребительские цены глобальной конъюнктуры.