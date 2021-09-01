Экономика

16:42 01.09.2021

"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

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"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") осуществило очередной платеж производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу в сумме 1,15 млрд грн, сообщило ГП на сайте в среду.

Согласно сообщению, предприятие перечислило 720 млн грн в качестве оплаты "зеленой" электроэнергии августа, в результате сумма расчетов за прошлый месяц достигла свыше 2 млрд грн, а также 430 млн грн – за июльский ресурс.

Таким образом, по состоянию на 1 сентября с учетом последнего транша "ГарПока" уровень расчетов в 2021 году составляет за январь-апрель - 93%, за май – 73%, за июнь – 70%, за июль – около 65%, за август (20 дней) – почти 51%.

По данным ГП, всего в текущем году куплено 7,31 млн МВт-ч "зеленой" электроэнергии, 61% из которой составляет ресурс, произведенный солнечными электростанциями, 29% – ветровыми, 8% – биоТЭС и 2% – малыми ГЭС.

На расчеты с ВИЭ-генерацией в текущем году направлено 38,9 млн грн, из которых 27,6 млрд грн – за ресурс текущего года, остальное – за э/э, произведенную в 2020 году.

Согласно последним подсчетам "ГарПока", уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности, за январь-март и август-декабрь – 100%-ная оплата, июнь-июль – по 4%, май – 7%, апрель – 95%.

Источником оплаты как за 2020 год, так и 2021-й, ГП называет долги НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов – 11,6 и 11,1 млрд грн соответственно.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр энергетики Герман Галущенко отметил, что "ничего иного по "зеленым", чем выпуск облигаций, нет". Он указал, что старый долг составляет ориентировочно 16 млрд, и подтвердил, что в октябре-ноябре вопрос выпуска ОВГЗ будет закрыт.

Как сообщалось, "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму EUR500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

"ГарПок" также разработал проект закона о выпуске облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 13,62 млрд грн для оплаты "зеленой" электроэнергии в 2021 году, Минэнерго со своей стороны обратилось к Минфину с просьбой поддержать такую инициативу ГП.

Теги: #виэ #гарпок
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