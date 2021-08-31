Экономика

18:12 31.08.2021

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

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"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

НАЭК "Энергоатом" и компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине стоимостью до $30 млрд, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую подписание меморандума между НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse Electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – написал он в своем Twitter во вторник.

Как сообщалось, строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт каждый вошли в утвержденный правительством Украины в ноябре 2020 года перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года. Завершение строительства энергоблоков планировалось в 2026 году.

В то же время завершение строительства энергоблоков Х3/Х4 неоднократно откладывалось. В 2015 году стоимость строительства оценивалась в сумму около EUR4 млрд. Последний обнародованный вариант финансирования строительства был в рамках реализация проекта энергетического моста "Украина-ЕС" при участии консорциума компаний Westinghouse Electric, Polenergia International и EDF Trading. В то же время реализация проекта была заморожена.

Готовность участвовать в завершении строительства блоков путем производства двух комплектов реакторных установок ранее подтвердила чешская Skoda.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт.

 

Теги: #westinghouse #аэс #энергоатом #меморандум
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