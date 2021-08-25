Экономика

15:32 25.08.2021

Дорожники возле Ривного завершили строительство эстакады - части Северного обхода города

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Подрядчик ОАО "ДСТ №2 г. Гомель" в Ривненской области завершил строительство эстакады, которая станет частью Северного обхода г. Ривне, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в среду. 

В агентстве отмечают, что в настоящее время идет строительство первой очереди обхода - 6-километрового участка дороги от дороги Н-25 Городище - Ривне - Староконстантинов (км 146+630) до дороги госзначения Т-18-32 /Н-22/ - Ходосы - Кустин - /Н-25/ км 8+426. В рамках строительства этих шести километров сводят два искусственных сооружения: эстакаду над оврагом и путепровод над ж/д. Эстакадой сегодня проехал первый автомобиль.

Следующим этапом станут реконструкция 4-километрового участка в селе Хотин до "Ривнеазота" и текущий ремонт дороги от "Ривнеазота" до трассы Н-22.

В "Укравтодоре" заявляют, что Северный обход, который строится в рамках президентской программы "Большое строительство", даст возможность освободить Ривне от автомобилей, которые следуют по трассе М-06 из Житомира и Киева в направлении Луцка и КПП "Устилуг" на границе с Евросоюзом - по трассе Н-22.

"Выведение значительного потока транзитного транспорта за границы города путем строительства северной объездной дороги даст возможность разгрузить городские улицы, сохранить от разрушения покрытие улиц и способствует повышению безопасности движения, улучшению экологической ситуации и развития города Ровно как важного транспортного узла", - говорится в сообщении "Укравтодора".



 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #ривненская_область
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