Порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится - Минсоцполитики

В Министерстве социальной политики сообщают, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 года не будет.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в частности, определено, что гражданин имеет право выбирать порядок выплаты пенсии, и что пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины или через учреждения банков. А постановлением Кабинета министров от 26 мая 2021 года №546 были внесены изменения, в частности, сохраняющие существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту проживания получателей, но лишь с начала 2023 года.

"Если пенсионер выбрал получения пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк. Если получатель маломобилен и изъявил желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему доставят пенсию домой. Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии. Мы делаем все, чтобы пенсионеры получали качественный сервис", - отмечают в Минсоцполитики.