Экономика

15:43 15.08.2021

Стоимость monobankа превысила $1 млрд – сооснователь банка

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Стоимость monobankа превысила $1 млрд – сооснователь банка

Стоимость виртуального monobankа составляет более $1 млрд, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

"Украинский Монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается", – написал он в Telegram-канале в воскресенье.

По его словам, при такой оценке ни один украинский банк уже технически не может купить monobank.

"Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", - добавил Гороховский.

Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю 2017 года банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2020 года увеличилось до 3 млн чел.

Теги: #monobank #гороховский
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