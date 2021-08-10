Немногие ключевые решения выносятся на правительственные комитеты - первый вице-премьер

Немногие ключевые решения рассматриваются на правительственных комитетах, большинство таковых выносятся сразу на заседание Кабинета министров в виду отсутствия разногласий, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, учрежденный недавно правительством новый комитет по вопросам экономической, финансовой политики, топливно-энергетического комплекса, развития громад и территорий и защиты окружающей среды вскоре начнет работу.

"Уверен, что министры, которые отвечают за каждое из направлений, будут находить общие позиции, и в нашем комитете будет возможность сформировать целостную согласованную государственную политику. Для этого должна быть синергия среди министров", – сказал Любченко.

"Сегодня я такую синергию вижу – мало ключевых решений выносятся на комитеты. Все политически настроены в одном направлении", – добавил первый вице-премьер.