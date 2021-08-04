УЗ и другие представители ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" займутся выработкой стратегии развития ТМТМ

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) позволит упростить процедуры международной торговли товарами.

Такое мнение выразил и. о. главы правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Иван Юрик в ходе заседания рабочей группы по развитию ТМТМ, которая проходит 4-5 августа в Киеве, сообщила пресс-служба УЗ в среду.

"Наш проект - это действенный инструмент согласования противоречий между различными видами транспорта и другими участниками транспортного процесса и формирования синергетического эффекта использования различных видов транспорта в одной логистической цепи", - цитирует пресс-служба Юрика.

Он сообщил, что в течение двух дней участники заседания обработают ряд важных вопросов, в частности стратегии, маркетинговых мероприятий, ответственности, тарифов, а также проблемные вопросы, возникающие при перевозках.

"По итогам совещания участниками будет выработана общая стратегия дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе меры по совершенствованию технических, организационных и других аспектов при реализации цепи поставок грузов по маршруту", - резюмировал Иван Юрик.

Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут" зарегистрирована 11 января 2017 года в Республике Казахстан. "Укрзализныця" вошла в состав ассоциации как постоянный член 2 апреля 2018 года. Деятельность ассоциации направлена ​​на привлечение транзитных и внешних торговых грузов, развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ. Целью Аасоциации является проведение эффективной тарифной политики, оптимизация расходов и стоимости, создание единой технологии перевозочного процесса, содействие снижению административных барьеров.