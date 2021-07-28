Экономика

14:23 28.07.2021

Госгенерация и УЗ могут заключать крупные контракты на поставки э/э по двусторонним договорам в срок до 3 лет – Кабмин

2 мин читать
Госгенерация и УЗ могут заключать крупные контракты на поставки э/э по двусторонним договорам в срок до 3 лет – Кабмин

Кабинет министров Украины разрешил государственным генерирующим компаниям продавать АО "Укрзализныця" электроэнергию по долгосрочным двусторонним договорам (ДД) на специальных сессиях электронных аукционов неделимыми 100 лотами со сроком поставки до 36 месяцев.

Соответствующие изменения в порядок проведения аукционов по ДД, закрепленный постановлением №499 от 5 июня 2019 года, приняты с однодневной доработкой на заседания правительства в среду.

По словам представляющего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, этот проект направлен на сбалансирование работы государственных предприятий, производящих электроэнергию, и госпредприятий, ее потребляющих.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе обсуждения вопроса отметил, что таким решением будет создан хороший прецедент, поскольку "Укрзализныця", имея ровный график потребления, "является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью, в частности, является создание условий для обеспечения стабильности цен на э/э для отдельных категорий небытовых потребителей государственной формы собственности э/э, произведенной госгенерацией, путем заключения долгосрочных двусторонних договоров и усиление гарантий выполнения договорных обязательство покупателями э/э.

В то же время отмечается, что наблюдающаяся на рынке э/э нестабильность цен на протяжении мая-начала июля, а также случаи отказа покупателей от обязательств по договорам купли-продажи э/э приводят к убыткам госгенерции.

Вместе с тем, как говорится в записке, общий годовой объем потребления э/э для нужд "Укрзализныци" составляет 6 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 1 млрд кВт-ч э/э используется для пассажирских перевозо.

Таким образом в случае создания предпосылок для продажи э/э госгенерацией лицензиату по перевозке пассажиров и грузов по железной дороге, будет обеспечена как стабильная поставка э/э по прогнозированной цене на длительный период, так и уменьшены риски нарушений договорных условий, отмечается в документе.

В частности, предусматривается, что в обязательства покупателя входит оплата в указанные сроки всех объемов ресурса по договору, независимо от фактического потребления (take or pay), на условиях предоплаты, а также предоставление гарантийного взноса.

В то же время излишки э/э могут быть проданы структурами "Укразлизныци" другим участниками рынка в размере до 20% объема, приобретенного на спецсессиях.

Теги: #электроэнергия #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 28.07.2021
Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

13:46 28.07.2021
"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

"Укрзализныця" добавила в чат-бот онлайн-табло еще пяти вокзалов

13:44 28.07.2021
Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

13:40 28.07.2021
Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

Экс-глава одного из предприятий УЗ и еще 14 нынешних и бывших чиновников компании подозреваются в растрате 58,6 млн грн

09:38 28.07.2021
Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

18:37 27.07.2021
"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

21:44 26.07.2021
Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева, в связи с аварией в электросети

16:34 26.07.2021
"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

"Укрзализныця" в августе откроет реконструированную ж/д платформу на станции "Святошин" в Киеве

16:08 26.07.2021
На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

На хищении десятков тонн горючего разоблачили чиновников "Укрзализныци" в Ровенской области

13:38 26.07.2021
Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

Рост тарифов на ж/д грузоперевозки увеличит нагрузку на автотранспорт и дорожную инфраструктуру - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена э/э для населения с 1 августа остается без изменений – премьер

Вопрос тарифов для населения на электроэнергию и газ будет рассмотрен на ближайшем заседании СНБО

Кабмин намерен сохранить фиксированную цену э/э для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 сентября

"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

Украина получила $500 млн от доразмещения еврооблигаций-2029

ПОСЛЕДНЕЕ

Юлия Тимошенко призывает на заседании СНБО принять решение о снижении тарифов на газ в 3 раза

Самыми популярными материалами для загородного строительства в столичном регионе являются газоблок и кирпич - эксперт

Кабмин предоставил широкие полномочия первому вице-премьеру

На рынке загородной недвижимости киевского региона заявлено около 370 коттеджных городков

В 2021 году в Украине реализуется более тысячи инфраструктурных проектов – Тимошенко

Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Первыми платными дорогами в Украине могут стать Краковец-Броды-Ривне и Стрый-Мукачево - Мининфраструктуры

Грузовой терминал заработает в международном аэропорту "Одесса" в 2022 году

"Укрспирт" за год сократил количество спиртзаводов на 25 – руководитель предприятия

Германия готова к инициированным Украиной консультациям по "Северному потоку-2" - уполномоченный МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА