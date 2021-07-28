Госгенерация и УЗ могут заключать крупные контракты на поставки э/э по двусторонним договорам в срок до 3 лет – Кабмин

Кабинет министров Украины разрешил государственным генерирующим компаниям продавать АО "Укрзализныця" электроэнергию по долгосрочным двусторонним договорам (ДД) на специальных сессиях электронных аукционов неделимыми 100 лотами со сроком поставки до 36 месяцев.

Соответствующие изменения в порядок проведения аукционов по ДД, закрепленный постановлением №499 от 5 июня 2019 года, приняты с однодневной доработкой на заседания правительства в среду.

По словам представляющего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, этот проект направлен на сбалансирование работы государственных предприятий, производящих электроэнергию, и госпредприятий, ее потребляющих.

В свою очередь министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе обсуждения вопроса отметил, что таким решением будет создан хороший прецедент, поскольку "Укрзализныця", имея ровный график потребления, "является идеальным клиентом для НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью, в частности, является создание условий для обеспечения стабильности цен на э/э для отдельных категорий небытовых потребителей государственной формы собственности э/э, произведенной госгенерацией, путем заключения долгосрочных двусторонних договоров и усиление гарантий выполнения договорных обязательство покупателями э/э.

В то же время отмечается, что наблюдающаяся на рынке э/э нестабильность цен на протяжении мая-начала июля, а также случаи отказа покупателей от обязательств по договорам купли-продажи э/э приводят к убыткам госгенерции.

Вместе с тем, как говорится в записке, общий годовой объем потребления э/э для нужд "Укрзализныци" составляет 6 млрд кВт-ч электроэнергии, из которых 1 млрд кВт-ч э/э используется для пассажирских перевозо.

Таким образом в случае создания предпосылок для продажи э/э госгенерацией лицензиату по перевозке пассажиров и грузов по железной дороге, будет обеспечена как стабильная поставка э/э по прогнозированной цене на длительный период, так и уменьшены риски нарушений договорных условий, отмечается в документе.

В частности, предусматривается, что в обязательства покупателя входит оплата в указанные сроки всех объемов ресурса по договору, независимо от фактического потребления (take or pay), на условиях предоплаты, а также предоставление гарантийного взноса.

В то же время излишки э/э могут быть проданы структурами "Укразлизныци" другим участниками рынка в размере до 20% объема, приобретенного на спецсессиях.