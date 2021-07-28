Экономика

13:11 28.07.2021

Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

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Зеленский и глава МВФ в среду обсудят выполнение Украиной программы stand by

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в среду телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой о ходе выполнения Украиной программы stand by, сообщил глава государства.

"В 17:00, кажется, у меня звонок касательно нашей ситуации. Я считаю, что у нас, в принципе, много вещей готовы. Возможно, по некоторым вещам идет еще согласование между Министерством финансов и менеджментом МВФ. Сегодня мы поговорим, что готово и что еще не готово", - сказал президент на пресс-конференции на форуме "Украина 30: Децентрализация".

"Мне кажется, что мы находимся на решающем этапе", - добавил Зеленский.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, четвертого – $560 млн и заключительного пятого – $980 млн.

Однако этот план был нарушен. Длившаяся с конца 2020 года виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by в середине февраля завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины. Это позицию позже представители Фонда неоднократно подтверждали.

В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых шла речь в меморандуме с МВФ. Помимо Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) речь также о законах об улучшении корпоративного управления в банковской сфере (4367), правках в закон "О гарантировании вкладов" (№4546), а также о принятых в первом чтении законопроектах о присоединении Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физлиц и об усовершенствовании корпоративного управления.

Вместе с этим ранее среди секторов, где МВФ ждет прогресса от Украины, называлась также энергетика.

"Эксперты МВФ отметили, что решение Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти. Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время", – сообщил Минфин 9 июля по итогам визита Марченко в США.

Теги: #зеленский #мвф
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