"Укрзализныця" за I полугодие уплатила почти 13,4 млрд грн налогов и сборов

АО "Укрзализныця" (УЗ) за январь-июнь 2021 года отчислило во все государственные бюджеты и целевые фонды 13,4 млрд грн налогов, что на 12% больше, чем в январе-июне 2020 года.

Как сообщается на сайте компании, в частности, госбюджет УЗ пополнила на 5 млрд грн, местные бюджеты - на 4,4 млрд грн, в том числе уплачено почти 2 млрд грн земельного налога и еще почти 4 млрд грн направлено на выплату единого соцвзноса.

В январе-июне 2020 года компания уплатила в госбюджет 3,9 млрд грн, в местные - 4,2 млрд грн, а также отчислила 3,9 млрд грн единого социального взноса.

Как сообщалось, по итогам 2020 года УЗ отчислила в бюджеты всех уровней более 25,1 млрд грн налогов и сборов.