НБУ снизил плановую покупку валюты на межбанке с $20 млн до $5 млн в сутки

Национальный банк Украины (НБУ) сократил размер плановых ежедневных объемов интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $20 млн до $5 млн, сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Международные резервы Украины сейчас находятся на высоком уровне - более $28 млрд. Учтя это, правление НБУ решило уменьшить плановые объемы интервенций для покупки валюты в резервы", - сообщил он в ходе пресс-брифинга в четверг.

Согласно сообщению, такие интервенции будут осуществляться только при условии укрепления курса гривни по сравнению с предыдущим торговым днем.

НБУ отметил, что пересмотр индикатора соответствует характеру монетарной политики регулятора, направленной на преодоление инфляционного давления, и будет способствовать улучшению механизма монетарной трансмиссии через валютный канал.

Указывается, что индикативный объем покупки валюты в размере $5 млн составляет чуть более 1% от среднедневного объема операций на межбанке, поэтому он не будет препятствовать рыночному курсообразованию.