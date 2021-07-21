Экономика

13:50 21.07.2021

Кабмин Украины увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

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Кабмин Украины увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

Кабинет министров увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Теперь громады могут реализовать больше проектов ремонта и строительства новой социальной инфраструктуры", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, субвенции на соцэконом - это дополнительный инструмент поддержки проектов на местах, которые имеют важное значение для улучшения условий жизни общин. Значительная часть проектов касается ремонта школ, больниц, закупки дополнительного современного оборудования для медицинских учреждений.

Теги: #развитие #средства #регионы
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