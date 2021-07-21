Кабмин Украины увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн

Кабинет министров увеличил объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Правительство увеличило объем программы социально-экономического развития регионов на 450 млн грн. Теперь громады могут реализовать больше проектов ремонта и строительства новой социальной инфраструктуры", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

По его словам, субвенции на соцэконом - это дополнительный инструмент поддержки проектов на местах, которые имеют важное значение для улучшения условий жизни общин. Значительная часть проектов касается ремонта школ, больниц, закупки дополнительного современного оборудования для медицинских учреждений.